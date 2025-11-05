Semaine de l’industrie agroalimentaire – Visite de Chapuis surgelés et Maison Chapuis – St Aubin en Charollais Saint-Aubin-en-Charollais – Agence DIGOIN Saint-Aubin-en-Charollais

Semaine de l’industrie agroalimentaire – Visite de Chapuis surgelés et Maison Chapuis – St Aubin en Charollais Saint-Aubin-en-Charollais – Agence DIGOIN Saint-Aubin-en-Charollais mercredi 5 novembre 2025.

Semaine de l’industrie agroalimentaire – Visite de Chapuis surgelés et Maison Chapuis – St Aubin en Charollais Mercredi 5 novembre, 08h15 Saint-Aubin-en-Charollais – Agence DIGOIN Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-05T08:15:00+01:00 – 2025-11-05T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-05T08:15:00+01:00 – 2025-11-05T10:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie agroalimentaire, le Groupe Saint Aubin vous ouvre les portes de Chapuis surgelés et de Maison Chapuis. Vous visiterez les différents ateliers et découvrirez les différents postes à pourvoir.

Nous vous donnons rendez-vous à 9h15. La visite débutera à 9h30.

Saint-Aubin-en-Charollais – Agence DIGOIN 71430 Saint-Aubin-en-Charollais Saint-Aubin-en-Charollais 71430 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518117 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie agroalimentaire, le Groupe Saint Aubin vous ouvre les portes de Chapuis surgelés et de Maison Chapuis. La semaine de l’industrie TaskForceEntreprise