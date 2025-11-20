Semaine de l’industrie : AkzoNobel ouvre ses portes ! Agence PAMIERS Pamiers

Semaine de l’industrie : AkzoNobel ouvre ses portes ! Agence PAMIERS Pamiers jeudi 20 novembre 2025.

Semaine de l’industrie : AkzoNobel ouvre ses portes ! Jeudi 20 novembre, 08h00 Agence PAMIERS Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T10:00:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00 – 2025-11-20T10:00:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise AkzoNobel ouvre ses portes pour vous faire découvrir son activité et les métiers sur lesquels elle recrute. En France, les peintures AkzoNobel ont près de 150 ans d’histoire. Près de 1500 collaborateurs au sein de nos quatre entités légales ont à coeur de répondre aux attentes des clients et bien au-delà:Akzo Nobel Decorative Paints France SA et Akzo Nobel Distribution SAS produisent et/ou distribuent des peintures décoratives à destinatio

Agence PAMIERS 09100 Pamiers Pamiers 09100 Ariège Occitania [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/521266 »}]

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise AkzoNobel ouvre ses portes pour vous faire découvrir son activité et les métiers sur lesquels elle recrute. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution