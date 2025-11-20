Semaine de l’industrie, alternance avec l’ICAM Lille – Agence VILLENEUVE D’ASCQ Lille

Semaine de l’industrie, alternance avec l’ICAM Jeudi 20 novembre, 12h00 Lille – Agence VILLENEUVE D’ASCQ Nord

Début : 2025-11-20T12:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T12:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:00:00+01:00

Découverte des plateaux techniques de l’ICAM spécialisé dans les métiers de l’industrie

Présentation des formations: Les formations proposées concerneront le domaine du soudage, de la maintenance industrielle de l’électricité industrielle. Nous vous présenterons les détails sur les diplômes préparés en alternance

Lille – Agence VILLENEUVE D'ASCQ 59800 Lille Lille 59800 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

