Semaine de l’Industrie : au cœur de l’acier à Florange ArcelorMittal France site de Florange Florange

Semaine de l’Industrie : au cœur de l’acier à Florange ArcelorMittal France site de Florange Florange samedi 8 novembre 2025.

Semaine de l’Industrie : au cœur de l’acier à Florange Samedi 8 novembre, 09h30 ArcelorMittal France site de Florange Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T09:30:00 – 2025-11-08T12:30:00

Fin : 2025-11-08T09:30:00 – 2025-11-08T12:30:00

Au programme de votre visite à Florange:

Accueil aux Grands Bureaux : présentation du groupe ArcelorMittal France et du site de Florange, acteur majeur de la sidérurgie en Lorraine.

: présentation du groupe ArcelorMittal France et du site de Florange, acteur majeur de la sidérurgie en Lorraine. Découverte du Train à Chaud à Séremange -Erzange : suivez le parcours des brames d’acier, arrivées par train depuis Dunkerque, et assistez à leur laminage. Cette installation alimente les filières Automobile, Industrie et Packaging de Florange, ainsi que les usines de Basse-Indre et Mouzon**.**

suivez le parcours des brames d’acier, arrivées par train depuis Dunkerque, et assistez à leur laminage. Cette installation alimente les filières Automobile, Industrie et Packaging de Florange, ainsi que les usines de Basse-Indre et Mouzon**.** Visite de Galsa2 à Florange-Ebange : explorez notre ligne de galvanisation la plus récente, vitrine de la transformation digitale du site et de nos avancées technologiques.

Conditions d’accès :

24 places disponibles – Réservation obligatoire

Âge minimum : 10 ans (les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte).

(les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte). La visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes, aux personnes asthmatiques et aux porteurs de stimulateur cardiaque.

ArcelorMittal France site de Florange Florange Florange 57190 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/decouverte-du-process-de-fabrication-de-lacier »}]

L’usine sidérurgique ArcelorMittal de Florange, site emblématique en Lorraine, vous accueille pour une immersion dans la fabrication de l’acier, ses métiers passionnants et ses innovations majeures.

Creditphoto ArcelorMittal France