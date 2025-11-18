SEMAINE DE L’INDUSTRIE CTI SN Agneaux

SEMAINE DE L’INDUSTRIE CTI SN Agneaux mardi 18 novembre 2025.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE Mardi 18 novembre, 09h30 CTI SN Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T16:30:00

Accueil public scolaire le 18/11 pour découverte de nos métiers et de notre savoir-faire.

Présentation de l’entreprise / visite guidée des ateliers / temps d’échanges et témoignages de collaborateurs

CTI SN Rue Denis Papin 50180 Agneaux 50180 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sePATe_DVEqBCZdeLuopsLPOu6lmaQFIheNKHNdnMBtUOFE2MUdGRUdUWUdXREpJTU4yTUFFMlFPWi4u »}]

portes ouvertes 18/11/25 – sem de l’industrie portes ouvertes