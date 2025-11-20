Semaine de l’industrie – découverte de notre entreprise et atelier recyclage des déchets ZURFLUH FELLER Autechaux-Roide

Semaine de l’industrie – découverte de notre entreprise et atelier recyclage des déchets Jeudi 20 novembre, 09h00 ZURFLUH FELLER Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:30:00+01:00

ZURFLUH FELLER AUTECHAUX ROIDE Autechaux-Roide 25150 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 0381993300 »}]

Visite de l’entreprise et animation d’un atelier sur le recyclage des déchets industriels