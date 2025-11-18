semaine de l’industrie découverte des métiers : visite d’ une entreprise Ruy-Montceau – Agence BOURGOIN JALLIEU Ruy-Montceau

semaine de l’industrie découverte des métiers : visite d’ une entreprise Mardi 18 novembre, 09h00 Ruy-Montceau – Agence BOURGOIN JALLIEU Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Informez-vous sur des métiers innovants et qui recrutent Travailler dans l’industrie, c’est participer à la création du monde de demain. Vous êtes en reconversion professionnelle, vous souhaitez changer de métier, ou tout simplement curieux Venez découvrir un secteur qui recrute et construit l’avenir. Mieux connaître les réalités du secteur : découvrir les conditions de travail réelles,

journée porte ouverte au sein des ateliers de l’entreprise Duchene industries de 10h à 12h visite

Ruy-Montceau – Agence BOURGOIN JALLIEU 38300 Ruy-Montceau Ruy-Montceau 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/514544 »}]

* Informez-vous sur des métiers innovants et qui recrutent Travailler dans l’industrie, c’est participer à la création du monde de demain. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier