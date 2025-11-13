SEMAINE DE l’INDUSTRIE : découvrez l’entreprise « Les Grandes Marées » (brasseur) à Rang du Fliers (10 av de la sucrerie) Rang-du-Fliers – Agence BERCK-SUR-MER Rang-du-Fliers

SEMAINE DE l’INDUSTRIE : découvrez l’entreprise « Les Grandes Marées » (brasseur) à Rang du Fliers (10 av de la sucrerie) Jeudi 13 novembre, 08h45 Rang-du-Fliers – Agence BERCK-SUR-MER Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:45:00+01:00 – 2025-11-13T10:45:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:45:00+01:00 – 2025-11-13T10:45:00+01:00

Découverte de cette nouvelle entreprise en pleine expansion dans la brasserie de bières Rendez-vous sur le Parking de l’entreprise à 09h45 Zone du Champ Gretz à Rang-du-Fliers – 10 avenue de la sucrerie

Présentation de l’entreprise, de son activité… INSCRIPTION OBLIGATOIRE !

Rang-du-Fliers – Agence BERCK-SUR-MER 62180 Rang-du-Fliers Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519142 »}]

