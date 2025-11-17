Semaine de l’Industrie : Découvrez les Formations de l’AFPI et visite des plateaux techniques, une opportunité à ne pas manquer ! Marcq-en-Barœul – Agence VILLENEUVE D’ASCQ Marcq-en-Barœul

Semaine de l’Industrie : Découvrez les Formations de l’AFPI et visite des plateaux techniques, une opportunité à ne pas manquer ! Lundi 17 novembre, 13h00 Marcq-en-Barœul – Agence VILLENEUVE D’ASCQ Nord

Participez à notre semaine de l’industrie et découvrez les formations de l’AFPI ! Cet événement est conçu pour vous permettre de découvrir les nombreuses opportunités de formation financées par la Région. Que vous soyez étudiant, en reconversion professionnelle ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous. Vous aurez l’occasion de rencontrer des professionnels de l’industrie, d’explorer les plateaux techniques et de poser toutes vos questions sur les formations disponibles. Profitez d

Marcq-en-Barœul – Agence VILLENEUVE D'ASCQ 59700 Marcq-en-Barœul Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Participez à notre semaine de l’industrie et découvrez les formations de l’AFPI ! 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie