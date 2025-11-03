SEMAINE DE L’INDUSTRIE : Découvrez les métiers de la Maintenance industrielle à BAGATELLE ! Agence BERCK-SUR-MER Berck

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-03T12:45:00 – 2025-11-03T15:00:00

Fin : 2025-11-03T12:45:00 – 2025-11-03T15:00:00

Présentation des métiers de la Maintenance industrielle dans le parc d’attractions BAGATELLE

Mise en situation à travers la détection de potentiel dans l’Industrie Observation des Opérateurs et Techniciens du parc Découverte des métiers à travers l’Odyssée de l’Industrie présentée par l’AFPI

Agence BERCK-SUR-MER 62600 Berck Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Présentation des métiers de la Maintenance industrielle dans le parc d’attractions BAGATELLE 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie