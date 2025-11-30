Semaine de l’Industrie en Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Nouméa

Semaine de l’Industrie en Nouvelle-Calédonie Lundi 1 décembre, 08h00 Nouvelle-Calédonie Province Sud

Le grand public est invité à visiter les lieux de production entre le 1er le 5 décembre 2025. Les inscriptions se font en ligne sur www.feinc.nc

FEINC – Fédération des entreprises et des Industries de Nouvelle-Calédonie