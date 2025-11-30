Semaine de l’Industrie en Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Nouméa
Semaine de l’Industrie en Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Nouméa dimanche 30 novembre 2025.
Semaine de l’Industrie en Nouvelle-Calédonie Lundi 1 décembre, 08h00 Nouvelle-Calédonie Province Sud
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-30T22:00:00 – 2025-12-01T06:00:00
Fin : 2025-11-30T22:00:00 – 2025-12-01T06:00:00
Le grand public est invité à visiter les lieux de production entre le 1er le 5 décembre 2025. Les inscriptions se font en ligne sur www.feinc.nc
Nouvelle-Calédonie Nouméa Nouméa 98800 Province Sud Nouvelle-Calédonie [{« type »: « link », « value »: « http://www.feinc.nc »}] [{« link »: « http://www.feinc.nc »}]
Visites d’entreprises Entreprises industries
FEINC – Fédération des entreprises et des Industries de Nouvelle-Calédonie