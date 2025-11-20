Semaine de l’Industrie: Escape Game parallaxe 2050 – Lycée Algoud Laffemas Valence

Drôme

Semaine de l’Industrie: Escape Game parallaxe 2050 Lycée Algoud Laffemas 37 rue Barthélémy de Laffemas Valence Drôme

Afin d’être au plus près des jeunes, l’escape game se déroule dans un container mobile qui s’installe dans des lycées à travers la France, sur la période scolaire.

Lycée Algoud Laffemas 37 rue Barthélémy de Laffemas

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 80 01 01 cmqied@ac-grenoble.fr

In order to be as close as possible to young people, the escape game takes place in a mobile container which is set up in high schools across France, during the school term.

Um den Jugendlichen so nah wie möglich zu sein, findet das Escape Game in einem mobilen Container statt, der während der Schulzeit an Gymnasien in ganz Frankreich aufgestellt wird.

Per essere il più vicino possibile ai giovani, il gioco di fuga si svolge in un container mobile che viene allestito nelle scuole secondarie di tutta la Francia durante il periodo scolastico.

Para estar lo más cerca posible de los jóvenes, el juego de escape se desarrolla en un contenedor móvil que se instala en institutos de toda Francia durante el curso escolar.

