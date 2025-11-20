Semaine de l’industrie et SEEPH : Visitez la Panification d’Aix (La Panière) ! LA PANIFICATION Aix-les-Bains

Semaine de l’industrie et SEEPH : Visitez la Panification d’Aix (La Panière) ! Jeudi 20 novembre, 09h00 LA PANIFICATION Savoie

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T12:00:00+01:00

Cet événement est l’occasion de découvrir l’entreprise, son savoir-faire et ses métiers.

Cet évènement est ouvert uniquement aux personnes pouvant justifier de leur obligation d’emploi (titre de reconnaissance handicap).

Inscription sur le MEE N° 513889

LA PANIFICATION 360 Boulevard Docteur Jean-Jules Herbert, 73100 Aix-les-Bains Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le cadre de la semaine de l’industrie et SEEPH (Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées), venez visiter l’entreprise « La Panification d’Aix » AGROALIMENTAIRE