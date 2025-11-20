Semaine de l’industrie : GUEDO et ARINOX à St Avé ouvrent leurs portes Saint-Avé – Agence VANNES OUEST Saint-Avé

Semaine de l’industrie : GUEDO et ARINOX à St Avé ouvrent leurs portes Jeudi 20 novembre, 07h45 Saint-Avé – Agence VANNES OUEST Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T07:45:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T07:45:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Dans le cadre de a semaine nationale de l’industrie, venez à la rencontre de 2 entreprises de Saint-Avé : GUEDO : mécanique de précision, affûtage et bobinage ARINOX : chaudronnerie

RDV à 8H45 dans l’établissement GUEDO (zone d’activité de Kermelin). Présentation de l’entreprise, visite des ateliers, échange avec l’équipe. De 10h15 à 10H30 déplacement vers la zone d’activité du Poteau, au 8 rue Denis Papin à St Avé pour participer sur les mêmes modalités à la visite de l’entreprise ARINOX.

