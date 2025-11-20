SEMAINE DE L’INDUSTRIE IAA, Portes ouvertes (Découverte-Recrutement) : entreprise Drôme Ardèche Tradition, Chateauneuf de Vernoux Châteauneuf-de-Vernoux – Agence TOURNON SUR RHONE Châteauneuf-de-Vernoux

SEMAINE DE L’INDUSTRIE IAA, Portes ouvertes (Découverte-Recrutement) : entreprise Drôme Ardèche Tradition, Chateauneuf de Vernoux Jeudi 20 novembre, 13h00 Châteauneuf-de-Vernoux – Agence TOURNON SUR RHONE Ardèche

Début : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T13:00:00+01:00 – 2025-11-20T14:30:00+01:00

Vous ne connaissez pas l’entreprise DROME ARDECHE TRADITION ? Alors venez découvrir cette entreprise ! Située sur Chateauneuf de Vernoux (à 4mn de Vernoux en Vivarais, 23 mn de Saint Péray) Elle est spécialisée dans la fabrication de charcuterie Régionale ardéchoise. Elle propose des horaires de travail en journée. Elle recherche 1 agent de fabrication en agro-alimentaire pour la fabrication d’aspics (débutants acceptés, formation interne prévue)

RDV sur inscription , Durée 1h30 environ avec :

Châteauneuf-de-Vernoux – Agence TOURNON SUR RHONE 07240 Châteauneuf-de-Vernoux Châteauneuf-de-Vernoux 07240 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Vous ne connaissez pas l’entreprise DROME ARDECHE TRADITION ? Alors venez découvrir cette entreprise ! La semaine de l’industrie agroalimentaire #TousMobilisés