Semaine de l’Industrie – JobDating avec le POLE FORMATION UIMM Agence ROCHEFORT Rochefort
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T15:00:00
Fin : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T15:00:00
Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez rencontrer lors d’un JobDating des entreprises du secteur de l’industrie, le Lundi 17 Novembre de 14H à 16H. Vous avez envie de vous former à un métier du secteur de l’industrie? Vous êtes en recherche d’une entreprise afin de vous former? Vous ne connaissez pas ce secteur et souhaitez échanger avec des employeurs ? Alors rendez-vous au JobDating!
*Vous munir de plusieurs CV à jour. * Possibilité d’échanger avec plusieurs entreprises/employeurs
Agence ROCHEFORT 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
