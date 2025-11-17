Semaine de l’Industrie – JobDating avec le POLE FORMATION UIMM Agence ROCHEFORT Rochefort

Semaine de l’Industrie – JobDating avec le POLE FORMATION UIMM Lundi 17 novembre, 13h00 Agence ROCHEFORT Charente-Maritime

Début : 2025-11-17T13:00:00 – 2025-11-17T15:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez rencontrer lors d’un JobDating des entreprises du secteur de l’industrie, le Lundi 17 Novembre de 14H à 16H. Vous avez envie de vous former à un métier du secteur de l’industrie? Vous êtes en recherche d’une entreprise afin de vous former? Vous ne connaissez pas ce secteur et souhaitez échanger avec des employeurs ? Alors rendez-vous au JobDating!

*Vous munir de plusieurs CV à jour. * Possibilité d’échanger avec plusieurs entreprises/employeurs

Agence ROCHEFORT 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

