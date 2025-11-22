Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre le territoire taille sa réputation ! Saint-Maximin

Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre le territoire taille sa réputation !

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Exposition les entreprises de la pierre du sud de l’Oise. Découvrez les savoir-faire locaux qui façonnent la pierre au quotidien. Une présentation qui fait vivre l’industrie sur notre territoire.

En accès libre et gratuit samedi 22 et dimanche 23 novembre de 10h à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

Exhibition: stone companies in southern Oise. Discover the local know-how that shapes stone on a daily basis. A presentation that brings the industry to life in our region.

Free admission Saturday November 22 and Sunday November 23, 10am-6pm

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, please book in advance with Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

German :

Ausstellung: Steinunternehmen im Süden des Departements Oise. Entdecken Sie das lokale Know-how, das den Stein im Alltag formt. Eine Präsentation, die die Industrie in unserem Gebiet am Leben erhält.

Freier Zugang und kostenlos Samstag, 22. und Sonntag, 23. November von 10 bis 18 Uhr

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Italiano :

Mostra: aziende di pietra nel sud dell’Oise. Scoprite l’esperienza locale che ogni giorno dà forma alla pietra. Una presentazione che mantiene vivo il settore nella nostra regione.

Ingresso libero sabato 22 e domenica 23 novembre dalle 10.00 alle 18.00

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Espanol :

Exposición: empresas de piedra del sur de Oise. Descubra el saber hacer local que da forma a la piedra cada día. Una presentación que mantiene viva la industria en nuestra región.

Entrada gratuita el sábado 22 y el domingo 23 de noviembre de 10.00 a 18.00 h

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Plazas limitadas, se ruega reservar con antelación en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

L’événement Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre le territoire taille sa réputation ! Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Creil Sud Oise