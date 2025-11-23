Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Taille ta rosace ! Saint-Maximin
Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Taille ta rosace ! Saint-Maximin dimanche 23 novembre 2025.
Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Taille ta rosace !
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Gratuit
Début : 2025-11-23 16:30:00
fin : 2025-11-23 17:30:00
2025-11-23
Découvrez les secrets de la taille de pierre en faisant votre mini rosace ! Guidez par un professionnel passionné, vous repartez avec votre création et un souvenir gravé dans la pierre._
Atelier pour adultes et enfants dès 11 ans
Dimanche 23 novembre 3 créneaux possibles
– de 11h à 12h
– de 14h à 15h
– de 16h30 à 17h30
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Venir en transports en commun
En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
English :
Discover the secrets of stone carving by making your own mini rosette! Guided by a passionate professional, you’ll leave with your creation and a souvenir engraved in stone._
Workshop for adults and children aged 11 and over
Sunday November 23 3 possible times:
– 11am to 12pm
– 2pm to 3pm
– from 4:30 pm to 5:30 pm
PRACTICAL INFORMATION
Places are limited, please book in advance with Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
By public transport
By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse der Steinmetzkunst, indem Sie Ihre eigene Mini-Rosette herstellen! Unter Anleitung eines passionierten Profis gehen Sie mit Ihrer Kreation und einer in Stein gemeißelten Erinnerung nach Hause._
Workshop für Erwachsene und Kinder ab 11 Jahren
Sonntag, 23. November 3 mögliche Zeitfenster
– von 11h bis 12h
– von 14 Uhr bis 15 Uhr
– von 16.30 bis 17.30 Uhr
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin
Italiano :
Scoprite i segreti dell’intaglio della pietra realizzando la vostra mini rosetta! Guidati da un professionista appassionato, uscirete con la vostra creazione e un souvenir inciso nella pietra
Laboratorio per adulti e bambini a partire dagli 11 anni
Domenica 23 novembre 3 orari possibili:
– dalle 11.00 alle 12.00
– dalle 14.00 alle 15.00
– dalle 16.30 alle 17.30
INFORMAZIONI PRATICHE
I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo presso la Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Con i mezzi pubblici
In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin
Espanol :
Descubra los secretos de la talla en piedra realizando su propio mini rosetón Guiado por un profesional apasionado, se irá con su creación y un recuerdo grabado en piedra
Taller para adultos y niños a partir de 11 años
Domingo 23 de noviembre 3 horarios posibles:
– de 11h a 12h
– de 14:00 a 15:00
– de 16h30 a 17h30
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Plazas limitadas, se ruega reservar con antelación en la Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
En transporte público
En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin
