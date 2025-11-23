Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Taille ta rosace ! Saint-Maximin

Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Taille ta rosace !

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 16:30:00

fin : 2025-11-23 17:30:00

Date(s) :

2025-11-23

Découvrez les secrets de la taille de pierre en faisant votre mini rosace ! Guidez par un professionnel passionné, vous repartez avec votre création et un souvenir gravé dans la pierre._

Atelier pour adultes et enfants dès 11 ans

Dimanche 23 novembre 3 créneaux possibles

– de 11h à 12h

– de 14h à 15h

– de 16h30 à 17h30

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Venir en transports en commun

En bus Lignes D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Arrêt Mairie de Saint Maximin

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

Discover the secrets of stone carving by making your own mini rosette! Guided by a passionate professional, you’ll leave with your creation and a souvenir engraved in stone._

Workshop for adults and children aged 11 and over

Sunday November 23 3 possible times:

– 11am to 12pm

– 2pm to 3pm

– from 4:30 pm to 5:30 pm

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, please book in advance with Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

By public transport

By bus: Lines D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Stop: Mairie de Saint Maximin

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Steinmetzkunst, indem Sie Ihre eigene Mini-Rosette herstellen! Unter Anleitung eines passionierten Profis gehen Sie mit Ihrer Kreation und einer in Stein gemeißelten Erinnerung nach Hause._

Workshop für Erwachsene und Kinder ab 11 Jahren

Sonntag, 23. November 3 mögliche Zeitfenster

– von 11h bis 12h

– von 14 Uhr bis 15 Uhr

– von 16.30 bis 17.30 Uhr

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit dem Bus: Linien D, E, AXO+ 4 (Transport à la demande) Haltestelle: Mairie de Saint Maximin

Italiano :

Scoprite i segreti dell’intaglio della pietra realizzando la vostra mini rosetta! Guidati da un professionista appassionato, uscirete con la vostra creazione e un souvenir inciso nella pietra

Laboratorio per adulti e bambini a partire dagli 11 anni

Domenica 23 novembre 3 orari possibili:

– dalle 11.00 alle 12.00

– dalle 14.00 alle 15.00

– dalle 16.30 alle 17.30

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Con i mezzi pubblici

In autobus: Linee D, E, AXO+ 4 (Trasporto su richiesta) Fermata: Mairie de Saint Maximin

Espanol :

Descubra los secretos de la talla en piedra realizando su propio mini rosetón Guiado por un profesional apasionado, se irá con su creación y un recuerdo grabado en piedra

Taller para adultos y niños a partir de 11 años

Domingo 23 de noviembre 3 horarios posibles:

– de 11h a 12h

– de 14:00 a 15:00

– de 16h30 a 17h30

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Plazas limitadas, se ruega reservar con antelación en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

En transporte público

En autobús: Líneas D, E, AXO+ 4 (Transporte a la demanda) Parada: Mairie de Saint Maximin

