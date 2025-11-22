Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Visite carrière + conférence Saint-Maximin

Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre Visite carrière + conférence

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 15:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Explorez les entrailles du savoir-faire !

Visite + conférence Explorez une carrière souterraine pour comprendre les gestes des carriers d’antan puis rencontrez un tailleur de pierre qui expliquera l’évolution des savoir-faire.

Vous pourrez vous-même faire une oeuvre collective en sculptant une grande rosace !

Gratuit sur inscription adultes et enfants dès 8 ans.

Plusieurs créneaux

Samedi de 10h à 11h30 de 14h à 15h30 de 16h à 17h30

Dimanche de 10h à 11h de 14h30 à 15h30 de 15h30 à 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr

English :

Explore the bowels of know-how!

Visit + talk: Explore an underground quarry to understand the work of quarrymen of yesteryear, then meet a stonemason who will explain how skills have evolved over time.

You’ll also have the chance to create a collective work of art by sculpting a large rosette!

Free with registration adults and children aged 8 and over.

Several times:

Saturday 10am to 11:30am 2pm to 3:30pm 4pm to 5:30pm

Sunday 10am to 11am 2.30pm to 3.30pm 3.30pm to 4.30pm

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, please book with Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

German :

Erforschen Sie die Eingeweide des Know-hows!

Besichtigung + Vortrag: Erkunden Sie einen unterirdischen Steinbruch, um die Handgriffe der Steinbrucharbeiter von einst zu verstehen, und treffen Sie anschließend einen Steinmetz, der die Entwicklung des Know-hows erklärt.

Sie können selbst ein Gemeinschaftswerk schaffen, indem Sie eine große Rosette schnitzen!

Kostenlos nach Anmeldung Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren.

Mehrere Zeitfenster:

Samstag von 10:00 bis 11:30 Uhr von 14:00 bis 15:30 Uhr von 16:00 bis 17:30 Uhr

Sonntag von 10 bis 11 Uhr von 14:30 bis 15:30 Uhr von 15:30 bis 16:30 Uhr

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Italiano :

Esplorate le viscere del sapere!

Visita + conferenza: esplorate una cava sotterranea per scoprire cosa facevano i cavatori nei tempi passati, poi incontrate uno scalpellino che vi spiegherà come le competenze si sono evolute nel tempo.

Avrete la possibilità di creare voi stessi un’opera d’arte collettiva scolpendo un grande rosone!

Gratuito con iscrizione adulti e bambini a partire dagli 8 anni.

Diversi orari:

Sabato 10.00-11.30 14.00-15.30 16.00-17.30

Domenica dalle 10.00 alle 11.00 dalle 14.30 alle 15.30 dalle 15.30 alle 16.30

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, pertanto è necessario prenotare presso la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Espanol :

¡Explore las entrañas del saber hacer!

Visita + charla: Explore una cantera subterránea para descubrir lo que hacían los canteros antaño y, a continuación, conozca a un cantero que le explicará cómo han evolucionado las técnicas con el paso del tiempo.

Tendrá la oportunidad de crear una obra de arte colectiva esculpiendo un gran rosetón

Gratuito con inscripción adultos y niños a partir de 8 años.

Varios horarios:

Sábado de 10:00 a 11:30 de 14:00 a 15:30 de 16:00 a 17:30

Domingo de 10.00 a 11.00 h de 14.30 a 15.30 h de 15.30 a 16.30 h

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Las plazas son limitadas, por lo que es necesario reservar en la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

