Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre visite exceptionnelle de l’atelier Questiaux Saint-Maximin samedi 22 novembre 2025.
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin Oise
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 11:30:00
2025-11-22
En exclusivité, entrez là où la pierre prend vie !
Visite exceptionnelle de l’atelier Questiaux Entrez dans un lieu habituellement fermé au public et découvrez les secrets des tailleurs de pierre. Un savoir-faire rare, à vivre de l’intérieur !
Visite pour adultes et enfants dès 8 ans
samedi 22 novembre 2 créneaux possibles
– de 9h à 10h
– de 10h30 à 11h30
Adresse atelier Questiaux
5 rue Nogent 60290 Laigneville
INFORMATIONS PRATIQUES
Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
22 Rue Jean Jaurès Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 54 bienvenue@maisondelapierre-oise.fr
English :
Come and see where stone comes to life!
Exceptional visit to the Questiaux workshop: Enter a place usually closed to the public and discover the secrets of the stonemasons. A rare expertise, to be experienced from the inside!
Visit for adults and children aged 8 and over
saturday November 22 2 possible times
– 9am to 10am
– 10:30am to 11:30am
Address: Questiaux workshop
5 rue Nogent 60290 Laigneville
PRACTICAL INFORMATION
Places are limited, please book with the Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
German :
Betreten Sie exklusiv den Ort, an dem der Stein zum Leben erwacht!
Außergewöhnliche Besichtigung des Ateliers Questiaux: Betreten Sie einen Ort, der normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, und entdecken Sie die Geheimnisse der Steinmetze. Ein seltenes Know-how, das Sie von innen heraus erleben können!
Besichtigung für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren
samstag, 22. November 2 mögliche Zeitfenster
– von 9:00 bis 10:00 Uhr
– von 10.30 bis 11.30 Uhr
Adresse: Atelier Questiaux
5 rue Nogent 60290 Laigneville
PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Italiano :
Venite a vedere dove la pietra prende vita!
Una visita eccezionale al laboratorio Questiaux: entrate in un luogo solitamente chiuso al pubblico e scoprite i segreti degli scalpellini. Un’abilità rara, da vivere dall’interno!
Visita per adulti e bambini a partire dagli 8 anni
sabato 22 novembre 2 possibili orari:
– dalle 9.00 alle 10.00
– dalle 10.30 alle 11.30
Indirizzo: atelier Questiaux
5 rue Nogent 60290 Laigneville
INFORMAZIONI PRATICHE
I posti sono limitati, le prenotazioni devono essere effettuate tramite la Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
Espanol :
¡Venga a ver dónde cobra vida la piedra!
Una visita excepcional al taller de Questiaux: entre en un lugar habitualmente cerrado al público y descubra los secretos de los canteros. Una destreza poco común, ¡para vivirla desde dentro!
Visita para adultos y niños a partir de 8 años
sábado 22 de noviembre 2 horarios posibles:
– de 9:00 a 10:00
– de 10.30 a 11.30
Dirección: Taller Questiaux
5 rue Nogent 60290 Laigneville
INFORMACIÓN PRÁCTICA
Las plazas son limitadas, las reservas deben hacerse a través de la Maison de la Pierre:
www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54
