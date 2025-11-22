Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre visite exceptionnelle de l’atelier Questiaux Saint-Maximin

Semaine de l’industrie | L’industrie au cœur de la pierre visite exceptionnelle de l’atelier Questiaux

En exclusivité, entrez là où la pierre prend vie !

Visite exceptionnelle de l’atelier Questiaux Entrez dans un lieu habituellement fermé au public et découvrez les secrets des tailleurs de pierre. Un savoir-faire rare, à vivre de l’intérieur !

Visite pour adultes et enfants dès 8 ans

samedi 22 novembre 2 créneaux possibles

– de 9h à 10h

– de 10h30 à 11h30

Adresse atelier Questiaux

5 rue Nogent 60290 Laigneville

INFORMATIONS PRATIQUES

Places limitées, réservation obligatoire auprès de la Maison de la Pierre

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

English :

Come and see where stone comes to life!

Exceptional visit to the Questiaux workshop: Enter a place usually closed to the public and discover the secrets of the stonemasons. A rare expertise, to be experienced from the inside!

Visit for adults and children aged 8 and over

saturday November 22 2 possible times

– 9am to 10am

– 10:30am to 11:30am

Address: Questiaux workshop

5 rue Nogent 60290 Laigneville

PRACTICAL INFORMATION

Places are limited, please book with the Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

German :

Betreten Sie exklusiv den Ort, an dem der Stein zum Leben erwacht!

Außergewöhnliche Besichtigung des Ateliers Questiaux: Betreten Sie einen Ort, der normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, und entdecken Sie die Geheimnisse der Steinmetze. Ein seltenes Know-how, das Sie von innen heraus erleben können!

Besichtigung für Erwachsene und Kinder ab 8 Jahren

samstag, 22. November 2 mögliche Zeitfenster

– von 9:00 bis 10:00 Uhr

– von 10.30 bis 11.30 Uhr

Adresse: Atelier Questiaux

5 rue Nogent 60290 Laigneville

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Begrenzte Plätze, Reservierung bei der Maison de la Pierre erforderlich

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Italiano :

Venite a vedere dove la pietra prende vita!

Una visita eccezionale al laboratorio Questiaux: entrate in un luogo solitamente chiuso al pubblico e scoprite i segreti degli scalpellini. Un’abilità rara, da vivere dall’interno!

Visita per adulti e bambini a partire dagli 8 anni

sabato 22 novembre 2 possibili orari:

– dalle 9.00 alle 10.00

– dalle 10.30 alle 11.30

Indirizzo: atelier Questiaux

5 rue Nogent 60290 Laigneville

INFORMAZIONI PRATICHE

I posti sono limitati, le prenotazioni devono essere effettuate tramite la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

Espanol :

¡Venga a ver dónde cobra vida la piedra!

Una visita excepcional al taller de Questiaux: entre en un lugar habitualmente cerrado al público y descubra los secretos de los canteros. Una destreza poco común, ¡para vivirla desde dentro!

Visita para adultos y niños a partir de 8 años

sábado 22 de noviembre 2 horarios posibles:

– de 9:00 a 10:00

– de 10.30 a 11.30

Dirección: Taller Questiaux

5 rue Nogent 60290 Laigneville

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Las plazas son limitadas, las reservas deben hacerse a través de la Maison de la Pierre:

www.maisondelapierre-oise.fr/activites bienvenue@maisondelapierre-oise.fr 03 44 61 18 54

