Semaine de L’industrie LOUDUN Loudun

Semaine de L’industrie Lundi 17 novembre, 08h30 LOUDUN Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T16:00:00

Visites d’entreprises du Lundi au Mercredi

• Bario TI

• CGMPI

• Elis

• M Extend

• Galva TS

• SNCEP

Inscriptions

• Inscriptions via France Travail

Scolaires : collèges et Lycées du territoires par groupe de 10 maxi.

Mission Locale Nord Vienne

• Fin des inscriptions : 7 novembre 2025 (M. Masclef France Travail).

• Accompagnement en entreprise assuré par France Travail, conseillers et MNLV.

Évènements du jeudi matin à la CCPL

• Job Dating – Jeudi matin (9h30-11h30) : offres de stage/emploi, ouvert aux entreprises industrielles du Loudunais

