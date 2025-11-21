Semaine de l’industrie : Map Space Coatings ouvre ses portes ! Agence PAMIERS Pamiers

Semaine de l’industrie : Map Space Coatings ouvre ses portes ! Vendredi 21 novembre, 08h30 Agence PAMIERS Ariège

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, l’entreprise Map Space Coating ouvre ses portes pour vous faire découvrir son activité et les métiers sur lesquels elle recrute. A propos de Map Space Coatings : Le spécialiste de la finition thermique pour satellites et lanceurs : conception, fabrication et application de revêtements de finition thermique à fort héritage technologique.

Accueil des visiteurs sur le site à 09 h 30. INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur « Mes événements emploi ».

