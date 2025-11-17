Semaine de l’industrie : MF PRODUCTIONS recrute Agence SAUMUR Saumur

Semaine de l’industrie : MF PRODUCTIONS recrute Lundi 17 novembre, 07h00 Agence SAUMUR Maine-et-Loire

MF Productions, expert dans le domaine de la cosmétique recherche des agents de conditionnement (H/F). Vous rencontrerez l’agence d’intérim Randstad Inhouse, en charge du recrutement de cette entreprise. Les débutants sont acceptés et il faut venir avec un CV.

Réunion d’information sur les différents postes à pourvoir sur les mois à venir – Entretiens de recrutement pour les personnes intéressées

