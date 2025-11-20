SEMAINE DE L’INDUSTRIE – PORTES OUVERTES de 4 entreprises Agence SAINT-DIZIER Saint-Dizier

SEMAINE DE L'INDUSTRIE – PORTES OUVERTES de 4 entreprises Jeudi 20 novembre, 07h10 Agence SAINT-DIZIER Haute-Marne

Dans le cadre de la Semaine Nationale de l’Industrie, nous vous invitons à participer à une journée de découverte des métiers de l’industrie. 4 entreprises : Ateliers SNCF, AB Services , Yanmar et BAMAS vous ouvriront leurs portes le matin. L’après midi vous pourrez visiter les organismes de formation en industrie et rencontrer des employeurs. Vous aurez l’occasion de découvrir des environnements variés, ainsi que de nombreux métiers porteurs sur le bassin d’emploi et les formations nécessaires

