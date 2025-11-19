Semaine de l’industrie, portes ouvertes (découverte): entreprise SODESE, La Roche de Glun La Roche-de-Glun – Agence TOURNON SUR RHONE La Roche-de-Glun

Semaine de l’industrie, portes ouvertes (découverte): entreprise SODESE, La Roche de Glun Mercredi 19 novembre, 13h00 La Roche-de-Glun – Agence TOURNON SUR RHONE Drôme

Début : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T14:30:00+01:00

Vous ne connaissez pas l’entreprise SODESE Alors venez découvrir cette entreprise ! spécialisée dans le découpage, l’emboutissage, le pliage et le laser Lorsqu’elle recrute, elle recherche des opérateurs polyvalents. Horaires pratiqués : en journée

Inscription obligatoire , Durée 1h30 environ avec : -Présentation de l’entreprise -Visite

La Roche-de-Glun – Agence TOURNON SUR RHONE 26600 La Roche-de-Glun La Roche-de-Glun 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518816 »}]

