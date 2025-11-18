Semaine de l’industrie, portes ouvertes (découverte): entreprise SOMETAS, Pont de l’Isère Pont-de-l’Isère – Agence TOURNON SUR RHONE Pont-de-l’Isère

Semaine de l’industrie, portes ouvertes (découverte): entreprise SOMETAS, Pont de l’Isère Mardi 18 novembre, 09h00 Pont-de-l’Isère – Agence TOURNON SUR RHONE Drôme

Début : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00+01:00 – 2025-11-18T10:30:00+01:00

Vous ne connaissez pas l’entreprise SOMETAS Alors venez découvrir cette entreprise ! Spécialiste en conception et fabrication d’ascenseurs, du standard au sur-mesure Lorsqu’elle recrute, elle recherche des peintres industriels, des soudeurs, des plieurs sur CN, des manutentionnaires. Horaires pratiqués : en journée / 2*8

Inscription obligatoire , Durée 1h30 environ avec : -Présentation de l’entreprise -Visite

Pont-de-l'Isère – Agence TOURNON SUR RHONE 26600 Pont-de-l'Isère Pont-de-l'Isère 26600 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

