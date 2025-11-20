Semaine de l’industrie, portes ouvertes (découverte): entreprise Trigano MDC, Lamastre Lamastre – Agence TOURNON SUR RHONE Lamastre

Semaine de l’industrie, portes ouvertes (découverte): entreprise Trigano MDC, Lamastre Jeudi 20 novembre, 08h00 Lamastre – Agence TOURNON SUR RHONE Ardèche

Début : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T09:30:00+01:00

Fin : 2025-11-20T08:00:00+01:00 – 2025-11-20T09:30:00+01:00

Vous ne connaissez pas l’entreprise TRIGANO MDC ? Alors venez découvrir cette entreprise (PAS DE RECRUTEMENT). Située sur Lamastre, Trigano MDC est spécialisée dans la fabrication d’équipements textile (coussin, matelas, rideaux..) pour les véhicules de loisirs (camping-cars, caravanes, mobil-homes). Lorsqu’elle recrute, elle cherche des couturiers (débutants ou non) , des manutentionnaires.

RDV sur inscription , Durée 1h30 avec :

Présentation de l’entreprise

Visite

Lamastre – Agence TOURNON SUR RHONE 07270 Lamastre Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

