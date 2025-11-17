Semaine de l’industrie : Présentation de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et du secteur de l’industrie Agence AUTUN Autun

Semaine de l’industrie : Présentation de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) et du secteur de l’industrie Lundi 17 novembre, 08h30 Agence AUTUN Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T11:30:00

Fin : 2025-11-17T08:30:00 – 2025-11-17T11:30:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez découvrir l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et les nombreuses opportunités offertes par le secteur de l’industrie. Chaque année, près de 450 apprentis sont formés en alternance aux métiers de l’industrie, grâce à une offre de plus de 18 diplômes, du BAC PRO au MASTER, incluant BTS, Licences, et Bachelor. Le centre accompagne également plus de 2 000 salariés et demandeurs d’emploi dans le développement de leurs compétences

Agence AUTUN 71400 Autun Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/500001 »}]

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez découvrir l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et les nombreuses opportunités offertes par le secteur de l’industrie. 1 jeune 1 solution 1 jour