Semaine de l’Industrie – Présentation des formations AFPA : Technicien de Maintenance, Soudure, Mécanique Auto, Carrosserie Évreux – Agence EVREUX DELAUNE Évreux

Semaine de l’Industrie – Présentation des formations AFPA : Technicien de Maintenance, Soudure, Mécanique Auto, Carrosserie Vendredi 21 novembre, 08h00 Évreux – Agence EVREUX DELAUNE Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T08:00:00+01:00 – 2025-11-21T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-21T08:00:00+01:00 – 2025-11-21T11:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie 2025 qui se déroulera du 20 au 26 novembre, le centre de formation AFPA d’Evreux, en collaboration avec France Travail, souhaite promouvoir les métiers et les opportunités dans le secteur industriel, notamment en assurant une présentation de quelques formations que l’AFPA dispense, à savoir : – Technicien de Maintenance – Soudure – Mécanique Automobile – Carrosserie Venez donc assister à cette réunion de présentation, ce qui vous permettra d’obtenir tou

Évreux – Agence EVREUX DELAUNE 27000 Évreux Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandy

