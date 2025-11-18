Semaine de l’Industrie – Rallye des Entreprises Agence ROCHEFORT Rochefort

Semaine de l’Industrie – Rallye des Entreprises Agence ROCHEFORT Rochefort mardi 18 novembre 2025.

Semaine de l’Industrie – Rallye des Entreprises Mardi 18 novembre, 07h30 Agence ROCHEFORT Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T07:30:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T07:30:00+01:00 – 2025-11-18T15:30:00+01:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez participer au Rallye des Entreprises, le Mardi 18 Novembre, de 8H30 à 16H30. Découverte des entreprises participantes : APPLUS RESCOLL, IMAGINAIR, MECAPROTEC, SCHLEIPFER. Découverte des entreprises, des métiers, des éventuelles opportunités d’emploi, de l’environnement de travail.

*Vous munir de plusieurs CV à jour **Déplacements entre chaque entreprise par vos propres moyens ***Pause déjeuner commune Un mail vous sera adressé en amont du Rallye

Agence ROCHEFORT 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/503219 »}]

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez participer au Rallye des Entreprises, le Mardi 18 Novembre, de 8H30 à 16H30. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution