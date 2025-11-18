Semaine de l’Industrie – Rallye des Entreprises – Après-midi Agence ROCHEFORT Rochefort

Semaine de l’Industrie – Rallye des Entreprises – Après-midi Mardi 18 novembre, 13h00 Agence ROCHEFORT Charente-Maritime

Début : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:30:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00 – 2025-11-18T15:30:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, venez participer au Rallye des Entreprises, le Mardi 18 Novembre, de 14H à 16H30. Découverte des entreprises participantes : APPLUS RESCOLL & SERENISEAT. Découverte des entreprises, des métiers, des éventuelles opportunités d’emploi, de l’environnement de travail.

*Vous munir de plusieurs CV à jour **Déplacements entre chaque entreprise par vos propres moyens Un mail vous sera adressé en amont du Rallye vous indiquant le programme de la journée

Agence ROCHEFORT 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

