Semaine de l’industrie . Recrutement avec Adaptel Agence LILLE PORT FLUVIAL Lille

Semaine de l’industrie . Recrutement avec Adaptel Mardi 25 novembre, 09h30 Agence LILLE PORT FLUVIAL Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:30:00 – 2025-11-25T11:00:00

Fin : 2025-11-25T09:30:00 – 2025-11-25T11:00:00

Participez à un événement de recrutement dans le cadre de la semaine de l’industrie ! Des opportunités d’emploi en intérim dans les secteurs de la chaudronnerie et du montage mécanique. Vous aurez l’occasion de rencontrer directement l’agence interim ADAPTEL et de passer des entretiens individuels pour des postes disponibles immédiatement. Osez l’industrie !

Entretiens individuels avec les recruteurs Venez avec votre CV à jour

Agence LILLE PORT FLUVIAL 59000 Lille Lille 59900 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/522330 »}]

