SEMAINE DE L’INDUSTRIE RECRUTEMENT RESEAU DOMITIS (SUPP INTERIM,PARTNAIRE,DOMINO) Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY Le Grand-Quevilly

SEMAINE DE L'INDUSTRIE RECRUTEMENT RESEAU DOMITIS (SUPP INTERIM,PARTNAIRE,DOMINO) Mercredi 19 novembre, 08h00 Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T11:30:00

Fin : 2025-11-19T08:00:00 – 2025-11-19T11:30:00

Présentation du réseau Domitis, des différentes agences et des besoins du secteur industriel. Entretiens avec des candidats ayant une formation, une expérience, ou les deux, dans le domaine industriel. Voici les métiers recherchés : – Ouvriers agroalimentaires – Mécaniciens PL – Soudeurs – Plieurs – Opérateurs commandes numériques – Chaudronniers – Soudeurs, – Tuyauteurs, – Mécaniciens monteurs, – Electriciens industriels – Tourneurs – Fraiseurs – Caristes

Présentation du réseau Domitis, des différentes agences et des besoins du secteur industriel. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution