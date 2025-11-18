Semaine de l’Industrie – Rencontre avec des centres de formation Agence ROUBAIX CENTRE Roubaix

Si découvrir les métiers de l’industrie vous intéresse, venez rencontrer des centres de formation spécialisés dans le domaine de l’Industrie. Vous souhaitez vous former ou vous reconvertir dans ce domaine ? Vous êtes bienvenu(e) ! Formations financées par le Conseil Régional.

Des centres formations interviendront pour vous proposer leurs formations innovantes dans le domaine de l’Industrie. Différents métiers vous seront présentés : – soudeur – tuyauteur – chaudronnier – monteur-dépanneur frigo

Agence ROUBAIX CENTRE 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

