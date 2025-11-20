Semaine de l’Industrie Saint-Amand-Montrond – Agence SAINT AMAND MONTROND Saint-Amand-Montrond

Semaine de l’Industrie Jeudi 20 novembre, 12h30 Saint-Amand-Montrond – Agence SAINT AMAND MONTROND Cher

Venez rencontrer des employeurs du secteur de l’industrie et autres travaillant dans différents domaines. Les entreprises présenteront leurs activités, leurs projets et répondront à vos questions.

Lors de cette manifestation ouverte à tous de 13h30 à 17h00, vous pourrez prendre un premier contact avec les employeurs et vous entretenir avec eux concernant leurs entreprises, leurs postes à pourvoir ou leurs projets de recrutements.

Saint-Amand-Montrond – Agence SAINT AMAND MONTROND 18200 Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire

Venez rencontrer des employeurs du secteur de l'industrie et autres travaillant dans différents domaines. Les entreprises présenteront leurs activités, leurs projets et répondront à vos questions.