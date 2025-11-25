Semaine de l’industrie : SIGMAPHI ouvre ses portes et recrute à Vannes Agence VANNES OUEST Vannes

Semaine de l’industrie : SIGMAPHI ouvre ses portes et recrute à Vannes Mardi 25 novembre, 09h00 Agence VANNES OUEST Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T11:00:00

Fin : 2025-11-25T09:00:00 – 2025-11-25T11:00:00

Spécialiste en conception et fabrication d’électroaimants pour accélérateurs de particules, SIGMAPHI ouvre ses portes et vous présente ses besoins en recrutement.

SIGMAPHI vous accueille et vous présente son activité et ses postes, puis vous visiterez les ateliers (si vous avez des chaussures de sécurité pensez à les amener) et pour finir des entretiens individuels serons proposés à ceux qui souhaitent aller plus loin.

Agence VANNES OUEST 56000 Vannes Vannes 56000 Nord-Est Morbihan Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/518447 »}]

Spécialiste en conception et fabrication d’électroaimants pour accélérateurs de particules, SIGMAPHI ouvre ses portes et vous présente ses besoins en recrutement. 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie