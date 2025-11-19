Semaine de l’Industrie sur le territoire beaujolais (69) Territoires d’Industrie Beaujolais (CAVBS, CCSB, CCBPD, COR) Lyon

Semaine de l’Industrie sur le territoire beaujolais (69) Mercredi 19 novembre, 09h00 Territoires d’Industrie Beaujolais (CAVBS, CCSB, CCBPD, COR) Métropole de Lyon

Territoires d’Industrie Beaujolais, regroupant 4 collectivités ( CAVBS, CCBPD, CCSB et COR) organise cette année des visites dans une vingtaine d’entreprises industrielles du territoire Beaujolais.

Ces visites, à destination d’un public scolaire et jeunes vont permettre de faire découvrir la variété et la diversité des métiers de l’Industrie.

Rhône 69 Lyon 69008 Lyon 8e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Visite d’entreprises industrielles pour les scolaires et les jeunes