Semaine de l’industrie – Venez rencontrer les employeurs de l’industrie au Job Dating de la CCI 28 ! Agence CHARTRES GARE Chartres

Semaine de l’industrie – Venez rencontrer les employeurs de l’industrie au Job Dating de la CCI 28 ! Mardi 18 novembre, 12h00 Agence CHARTRES GARE Eure-et-Loir

Début : 2025-11-18T12:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T12:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

La CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) d’Eure et Loir ouvre ses portes pour permettre aux candidats de rencontrer les entreprises de l’industrie présentes sur le territoire. Venez à la rencontre des opportunités emplois de ce secteur dynamique, incontournable.

Présence d’une vingtaine d’entreprises du secteur industriel.

Agence CHARTRES GARE 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

