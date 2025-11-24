Semaine de l’industrie : Visite de l’entreprise BERGHEAUD Le Broc – Agence ISSOIRE Le Broc

Semaine de l’industrie : Visite de l’entreprise BERGHEAUD Lundi 24 novembre, 09h00 Le Broc – Agence ISSOIRE Puy-de-Dôme

Depuis plus de 40 ans, les établissements BERGHEAUD situés dans le Puy-de-Dôme, sont reconnus pour leur expertise métiers dans la mécano soudure-chaudronnerie-usinage-équilibrage. RDV à 09h45 sur le parking de l’entreprise.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie venez à la rencontre des entreprises industrielles du bassin d’Issoire. Venez visiter les ateliers, échanger avec les salariés, découvrir des métiers que vous ne connaissez pas et rencontrer directement les recruteurs. Venir avec un

Le Broc – Agence ISSOIRE 63500 Le Broc Le Broc 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

