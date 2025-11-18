Semaine de l’Industrie : visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION La Chapelle-d’Aurec – Agence MONISTROL La Chapelle-d’Aurec

Semaine de l’Industrie : visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION Mardi 18 novembre, 08h00 La Chapelle-d’Aurec – Agence MONISTROL Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T09:00:00

Fin : 2025-11-18T08:00:00 – 2025-11-18T09:00:00

Visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION et découverte de ses métiers

La société DEVILLE RECTIFICATION demeure le spécialiste de la conception de plaques en acier, aluminium et inox sur le secteur de la Chapelle d’Aurec – Pont Salomon Ne ratez pas cette opportunité – venez les rencontrer et découvrir un savoir-faire local propre à la mécanique générale.

La Chapelle-d’Aurec – Agence MONISTROL 43120 La Chapelle-d’Aurec La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/472339 »}]

Visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION et découverte de ses métiers 1 jeune 1 solution La semaine de l’industrie