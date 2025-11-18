Semaine de l’Industrie : visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION Pont-Salomon – Agence MONISTROL Pont-Salomon

Semaine de l’Industrie : visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION Mardi 18 novembre, 09h30 Pont-Salomon – Agence MONISTROL Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T10:30:00

Fin : 2025-11-18T09:30:00 – 2025-11-18T10:30:00

Visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION et découverte de ses métiers

La société DEVILLE RECTIFICATION demeure le spécialiste de la conception de plaques en acier, aluminium et inox sur le secteur de la Chapelle d’Aurec – Pont Salomon Ne ratez pas cette opportunité – venez les rencontrer et découvrir un savoir-faire local propre à la mécanique générale.

Pont-Salomon – Agence MONISTROL 43330 Pont-Salomon Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/512719 »}]

Visite de l’entreprise DEVILLE RECTIFICATION et découverte de ses métiers #TousMobilisés La semaine de l’industrie