Semaine de l’industrie – Visite de l’entreprise FPT/IVECO – Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy – Agence DIGOIN Bourbon-Lancy

Semaine de l’industrie – Visite de l’entreprise FPT/IVECO – Bourbon-Lancy Mardi 18 novembre, 13h00 Bourbon-Lancy – Agence DIGOIN Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T14:30:00+01:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T14:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, FPT vous ouvre ses portes. Vous pourrez visiter différents ateliers de production.

Nous vous donnons rendez-vous à 13h50 devant le poste de garde, à l’entrée de l’usine.

Bourbon-Lancy – Agence DIGOIN 71140 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne – Franche-Comté

Dans le cadre de la semaine de l’industrie, FPT vous ouvre ses portes. Vous pourrez visiter différents ateliers de production. La semaine de l’industrie TaskForceEntreprise