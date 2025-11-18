Semaine de l’Industrie : visite de l’entreprise GRANGER Frères Sainte-Sigolène – Agence MONISTROL Sainte-Sigolène

Visite de l’entreprise GRANGER Frères à Ste Sigolène et découverte de ses métiers

La société GRANGER Frères fabricant de film plastique pour les Industriels, agriculteurs, acteurs de la distribution, Ne ratez pas cette opportunité – venez les rencontrer et découvrir un savoir-faire.

Sainte-Sigolène – Agence MONISTROL 43600 Sainte-Sigolène Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Visite de l’entreprise GRANGER Frères à Ste Sigolène et découverte de ses métiers La semaine de l’industrie #TousMobilisés