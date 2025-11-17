Semaine de l’industrie : Visite de l’entreprise Paul Dischamp Saint-Nectaire – Agence ISSOIRE Saint-Nectaire

Début : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-17T09:00:00+01:00 – 2025-11-17T11:00:00+01:00

L’entreprise Dischamp est spécialisée dans la fabrication et le conditionnement de fromages AOP d’Auvergne. RDV à 9h45 sur le parking de l’entreprise à St Nectaire.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie venez à la rencontre des entreprises industrielles et agroalimentaires du bassin d’Issoire. Venez visiter les ateliers, échanger avec les salariés, découvrir des métiers que vous ne connaissez pas et rencontrer directement les recruteurs. Venir avec un CV au format papier !

Saint-Nectaire – Agence ISSOIRE 63710 Saint-Nectaire Saint-Nectaire 63710 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

