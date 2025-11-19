Semaine de l’Industrie – Visite de l’entreprise SERVALY – Grossoeuvre Grossœuvre – Agence EVREUX DELAUNE Grossœuvre

Semaine de l’Industrie – Visite de l’entreprise SERVALY – Grossoeuvre Mercredi 19 novembre, 10h00 Grossœuvre – Agence EVREUX DELAUNE Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:30:00+01:00

Pour la 14ème année consécutive, la Semaine de l’Industrie est retranscrite sur le département de l’Eure du 17 au 23 novembre 2025. L’UIMM Eure consacre cette semaine à la promotion de l’Industrie, de ses technologies et de ses métiers. Elle permet au grand public, aux jeunes et aux demandeurs d’emplois de découvrir le secteur, grâce notamment à des journées portes ouvertes en entreprises. Participez donc à la visite de l’entreprise SERVALY située à Grossoeuvre qui est un sous-traitant industrie

Grossœuvre – Agence EVREUX DELAUNE 27220 Grossœuvre Grossœuvre 27220 Eure Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525254 »}]

Pour la 14ème année consécutive, la Semaine de l’Industrie est retranscrite sur le département de l’Eure du 17 au 23 novembre 2025. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution