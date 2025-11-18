Semaine de l’industrie : Visite de l’entreprise VALEO Agence ISSOIRE Issoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

VALEO est un équipementier automobile. RDV à 13h45 devant le site.

Dans le cadre de la semaine de l’industrie venez à la rencontre des entreprises industrielles du bassin d’Issoire. Venez visiter les ateliers, échanger avec les salariés, découvrir des métiers que vous ne connaissez pas et rencontrer directement les recruteurs. Venir avec un CV au format papier !

Agence ISSOIRE 63500 Issoire Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

VALEO est un équipementier automobile. RDV à 13h45 devant le site. La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution