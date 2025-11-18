Semaine de l’Industrie Visite de Liebherr France Agence COLMAR LACARRE Colmar

Semaine de l’Industrie Visite de Liebherr France Mardi 18 novembre, 07h30 Agence COLMAR LACARRE European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T07:30:00 – 2025-11-18T10:00:00

Fin : 2025-11-18T07:30:00 – 2025-11-18T10:00:00

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, qui se déroulera du 17 au 21 novembre, LIEBHERR FRANCE pourra accueillir un groupe de 24 demandeurs d’emploi au sein de leur usine le 18 novembre 2025. Profitez de cette opportunité pour découvrir les différentes missions de l’entreprise, pour préparer un CV percutant en amont de la visite, et nouer un premier contact avec l’entreprise. Présentez-vous avec un quart d’heure d’avance.

8h15 : Rendez-vous devant le Bâtiment administratif de Liebherr Fra

Agence COLMAR LACARRE 68000 Colmar Colmar 68000 European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/506565 »}]

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, qui se déroulera du 17 au 21 novembre, LIEBHERR FRANCE pourra accueillir un groupe de 24 demandeurs d’emploi au sein de leur usine le 18 novembre 2025. La semaine de l’industrie Marché du travail