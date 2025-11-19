Semaine de l’industrie – Visite de Welding Alloys à Holtzwihr Porte du Ried – Agence COLMAR LACARRE Porte-du-Ried

Semaine de l’industrie – Visite de Welding Alloys à Holtzwihr Porte du Ried – Agence COLMAR LACARRE Porte-du-Ried mercredi 19 novembre 2025.

Semaine de l’industrie – Visite de Welding Alloys à Holtzwihr Mercredi 19 novembre, 12h45 Porte du Ried – Agence COLMAR LACARRE European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T12:45:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T12:45:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

L’entreprise Welding Alloys invite un groupe de 15 personnes en recherche d’emploi pour une visite de leurs locaux, de préférence intéressés par les postes de Soudeurs et Usineurs. Prévoyez un CV afin de déposer votre candidature ! Munissez-vous si possible de chaussures de sécurité, manches longues et pantalon.

13h45 : Rendez-vous au 22 rue des Américains 68320 PORTE-DU-RIED 14h00 : Présentation de l’entreprise en salle, puis visite du site de production. Durée estimée, 2h00.

Porte du Ried – Agence COLMAR LACARRE 68320 Porte du Ried Porte-du-Ried 68320 Holtzwihr European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519982 »}]

L’entreprise Welding Alloys invite un groupe de 15 personnes en recherche d’emploi pour une visite de leurs locaux, de préférence intéressés par les postes de Soudeurs et Usineurs. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier