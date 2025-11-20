Semaine de l’industrie, visite entreprise Saint-Junien – Agence ST JUNIEN Saint-Junien

Semaine de l’industrie, visite entreprise Jeudi 20 novembre, 09h00 Saint-Junien – Agence ST JUNIEN Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-20T09:00:00+01:00 – 2025-11-20T11:00:00+01:00

Venez découvrir les métiers de l’industrie en participant à la visite d’une entreprise de fabrication de sacs et sachets en papier sur le bassin de Saint Junien. Places limitées, réservez dès maintenant en vous inscrivant sur cette plateforme.

Présentez vous à 10h00 à l’entreprise INTERSAC pour participer au parcours découverte des métiers.

Saint-Junien – Agence ST JUNIEN 87200 Saint-Junien Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

