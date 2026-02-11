Semaine de l’Occitanie -Bal trad Los Zinzonaires et Gilles Becdelièvre Beaumontois en Périgord
Semaine de l’Occitanie -Bal trad Los Zinzonaires et Gilles Becdelièvre Beaumontois en Périgord jeudi 5 mars 2026.
Semaine de l’Occitanie -Bal trad Los Zinzonaires et Gilles Becdelièvre
Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne
Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05
2026-03-05
Bal traditionnel à la salle des fêtes de Beaumont-du-Périgord.
Tarif 10€ par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans
Réservation conseillée au 06 37 54 63 68. .
Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr
