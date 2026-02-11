Semaine de l’Occitanie -Bal trad Los Zinzonaires et Gilles Becdelièvre

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Bal traditionnel à la salle des fêtes de Beaumont-du-Périgord.

Tarif 10€ par adulte et gratuit pour les moins de 18 ans

Réservation conseillée au 06 37 54 63 68. .

Salle des fêtes La Calypso Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 32 73 95 delpech.daniel@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Semaine de l’Occitanie -Bal trad Los Zinzonaires et Gilles Becdelièvre

L’événement Semaine de l’Occitanie -Bal trad Los Zinzonaires et Gilles Becdelièvre Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-02-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides